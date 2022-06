Corpus Christi: Fábio Teruel se apresenta em Carapicuíba dia 16

O cantor e radialista Fábio Teruel realiza, no dia 16 de junho, feriado de Corpus Christi, um Encontro de Fé no Parque dos Paturis, em Carapicuíba. Evento com entrada gratuita começa às 8h30.

A informação foi divulgada pelo prefeito Marcos Neves nas redes sociais.

Na última semana, Teruel esteve em Itapevi, onde milhares de pessoas marcaram presença em sua apresentação.

SERVIÇO

Encontro de Fé com Fábio Teruel

Quando: 16 de junho, às 8h30

Onde: Parque dos Paturis – Rua Garça, Vila Municipal de Carapicuíba