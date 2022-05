Corra! É atração do Domingo Maior hoje (01/05) na Globo

O Domingo Maior hoje (01/05) vai exibir o filme Corra! na tela da Globo. O longa vai ao ar por volta das 23h25, logo após o Fantástico.

Domingo Maior hoje (01/05) tem Corra!

Sinopse: Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Get Out

Elenco: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford

Direção: Jordan Peele

Nacionalidade: Americana

Gênero: Suspense

