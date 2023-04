Corrida pela vida em Barueri: PM abre caminho para levar bebê em convulsão ao hospital

Uma ação rápida de policiais militares salvou a vida de uma recém-nascida, em Barueri, na tarde desta segunda-feira (24). As equipes receberam a informação de que uma mãe precisava de ajuda para chegar ao hospital com a sua bebê, de apenas 20 dias de vida, que havia sofrido uma convulsão.

publicidade

Eles foram informados de que a mulher estava presa no trânsito e se deslocaram até a via próxima ao Parque Shopping Barueri, na ponte Akira Hashimoto, onde conseguiram encontrar o veículo ao qual elas estavam.

A mãe em desespero, estava de carona com a bebê no colo, e relatou que sua filha não estava respirando e com os olhos abertos, porém estáticos. Rapidamente, enquanto os policiais monitoram os sinais vitais da bebê, outra viatura se deslocava para abrir o trânsito.

publicidade

Com o apoio dos policiais, mãe e filha chegaram ao hospital, onde a bebê permaneceu em observação. A mulher agradeceu a ação dos policiais.