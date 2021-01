Corujão de hoje (16/01): Globo exibe Hector e a Procura da Felicidade, A Glória e a Graça e Diário De Um Banana 3

O Corujão de hoje, madrugada deste sábado (16/01) para domingo, tem como atrações na programação da Globo os filmes Hector e a Procura da Felicidade, A Glória e a Graça e Diário De Um Banana 3: Dias De Cão.

publicidade

Corujão de hoje I (madrugada de 16/01 para 17/01, às 02h, na Globo): Hector e a Procura da Felicidade

Sinopse: O psiquiatra Hector está cansado de sua vida e dos problemas de seus pacientes. Ele, na verdade, se sente frustrado por não conseguir ajudar seus pacientes a encontrarem a felicidade. Com o incentivo da esposa, ele faz uma viagem sozinho ao redor do mundo, em busca de novas experiências. Durante a viagem, ele questiona as pessoas sobre o que as faz feliz e se dá conta de que precisa questionar a si mesmo.

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES:

Título Original: Hector and the Search for Happiness

publicidade

Elenco: Toni Collette; Simon Pegg; Rosamund Pike; Christopher Plummer

Dubladores: Hector Cesar Marchetti/ Clara: Adriana Pissardini/ Ying Li: Samira Fernandes/ Agnes: Sandra Mara/ Edward: Luiz Antônio.

Direção: Peter Chelsom

Nacionalidade: Alemã, canadense

Gênero: Comédia dramática

Corujão de hoje II (madrugada de 16/01 para 17/01, às 3h45, na Globo): A Glória e a Graça

Sinopse: O filme conta a história de Glória, travesti bem sucedida e feliz com suas conquistas, mas que vive distante de Graça, sua irmã. Quando Graça descobre uma doença terminal, as duas vão tentar aproximar as famílias para reestabelecer as relações entre os primos.

MAIS INFORMAÇÕES:

Título Original: A Glória e a Graça

Elenco: Sandra Corveloni; Carolina Ferraz; Carol Marra; Cesar Mello

Direção: Flavio R Tambellini

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Drama

Corujão III de hoje (madrugada de 16/01 para 17/01, às 5h15, na Globo): Diário De Um Banana 3: Dias De Cão

Sinopse: Greg está prestes a ter o pior verão de sua vida. Os problemas começam após ser expulso de um clube, o qual costumava ir com frequência com seu melhor amigo, Rowley.

A saída para se refrescar seria ir à praia, mas a família de Greg está sem dinheiro para viajar. Com isso, Greg e Rowley não têm outra alternativa a não ser usar a piscina pública de sua cidade, com seus chuveiros abertos ao público que os enchem de vergonha.

Além disto, os amigos enfrentam problemas após assistir a um filme de terror roubado do quarto de Rodrick. Como no fim uma mão lamacenta aparece indo em direção à tela, Greg e Rowley acreditam que ela possa pegá-los a qualquer momento.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

Elenco: Zachary Gordon, Steve Zahn, Robert Capron, Devon Bostick, Rachael Harris, Peyton List

Dubladores: Greg Heffley: Daniel Figueira/ Rodrick Heffley: Rodrigo Andreatto/ Rowley Jefferson: Bruno Camargo/ Susan Heffley: Márcia Regina/ Frank Heffley: Silvio Giraldi/ Holly Hills: Flora Paulita/ Heather Hills: Luciana Baroli/ Patty Farrell: Gabriela Milani/ Stan Warren: Armando Tiraboschi/ Fregley: Vyni Takahashi/ Chirag Gupta: Matheus Ferreira/ Sra. Jefferson: Isabel De Sá/ Sr. Jefferson: Luiz Antônio Lobue/ Lenwood Heath: Felipe Zilse/ Madison: Priscila Ferreira/ Letreiro E Placas: Sérgio Marques/ Outras Vozes: Bernardo Berro/ Bianca Alencar/ Bruno Marçal/ Bruno Mello/ Carlos Silveira/ César Emílio/ Enrico Espada/ Fábio Moura/ Fritz Gianvito/ Gileno Santoro/ Isabella Guarnieri/ Italo Luiz/ Letícia Dos Santos/ Luiz Carlos De Moraes/ Marina Sirabello/ Michel Di Fiori/ Michele Zampieri/ Murilo Merino/ Pedro Volpato/ Priscila Franco/ Rafael Garcia/ Renata Villaça/ Ricardo Teles/ Sicilia Vidal/ Teca Pinkovai

Direção: David Bowers

Nacionalidade: Canadá, Estados Unidos

Gênero: Comédia