Cotia abre inscrições para curso gratuito de corte e costura em parceria com Senac

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia abriu as inscrições para o curso gratuito de corte e costura que será oferecido em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

publicidade

Os interessados devem ser moradores de Cotia, terem Cadastro Único e Número de Inscrição Social (NIS) para participar.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas diretamente no CRAS Central, que fica na avenida Professor Manoel José Pedroso, 1565.

publicidade

As aulas serão ministradas no Centro de Capacitação Profissionalizante (CECAP), localizado na rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat, às quintas e sextas-feiras, das 13h às 17h. O curso começa dia 23 de junho.