Cotia: Allana enfrenta 4ª cirurgia para conseguir viver sem traqueostomia e precisa de recursos para tratamento

Quem acompanha o Visão Oeste certamente já conhece a história da pequena moradora de Cotia Allana Milloch Fonseca, de apenas 3 anos e 7 meses. A menina, que foi diagnosticada há cerca de dois anos com estenose subglótica, um estreitamento com obstrução de grau 3 na traqueia, luta pela vida desde o nascimento, já passou por três cirurgias e se prepara para o próximo procedimento para conseguir viver sem traqueostomia.

Devido ao grau de prematuridade e à especificidade da condição de Allana, a família encontrou muitas dificuldades para conseguir o tratamento, que não foi possível pela rede pública de saúde. Ela terá de ser submetida a nove cirurgias. Destas, três já foram realizadas e a pequena se prepara para passar pela próxima no dia 19 de abril. Tudo, graças à ajuda de leitores, da comunidade e de muitas pessoas que se solidarizaram com a batalha pela vida da menina e ajudaram com vaquinhas virtuais, rifas e outras formas de doação.

As cirurgias foram realizadas no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo. Atualmente, Allana se recupera em casa, no bairro Outeiro de Passárgada, em Cotia, sob os cuidados dos pais e cercada do carinho de seus dois irmãos. “Aqui em casa acaba sendo mais seguro para a recuperação dela. No hospital, a gente sabe que corre o risco de contrair alguma bactéria e precisamos evitar”, explicou Dienifer Milloch, mãe de Allana, ao Visão Oeste.

Dienifer contou que não pode trabalhar por conta da situação. Ela precisa se dedicar aos filhos e à recuperação de Allana em tempo integral. Com isso, a família tem enfrentado muitas dificuldades financeiras e precisa de recursos para custeio do tratamento da pequena.

Com as ações anteriores, o valor para a realização das cirurgias foi alcançado, mas ainda existe o custo do pós-operatório, que inclui acompanhamento com fonoaudióloga especializada em criança em decanulação (alargamento da traqueia), fisioterapia respiratória, pneumologista e nutróloga, segundo Dienifer. “A Allana perde peso muito facilmente e isso pode comprometer o tratamento”, afirmou.

A família de Cotia teve a ideia de montar uma loja de roupas na garagem de casa para conseguir custear o restante do tratamento. “Não podemos desistir agora, se não ela perde todo processo já realizado até aqui”, comentou Dienifer.

Além disso, a mãe de Allana criou uma nova Vakinha. Mas o valor arrecadado até esta segunda-feira (3) não chegou a um por cento do necessário. Quem quiser contribuir, basta acessar o link (Pós Operatório da Allana | Vaquinhas online (vakinha.com.br)) doar o valor desejado.