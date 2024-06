Cotia: Animália Park tem ingressos com desconto em promoção de férias

O Animália Park, um espaço gigante de diversão e lazer localizado em Cotia, anunciou uma promoção para quem quiser curtir o parque durante as férias escolares de julho. O ingresso promocional e individual sai por R$ 120 para adulto ou criança a partir de 2 anos.

A promoção é válida para compras feitas até sexta-feira, 28 de junho, de forma online, diretamente no site do parque.

O ingresso inclui: Animália Reserva, aviário Animália Forest, parque Animália Diversão. Atividades como tirolesa e teleférico, além de serviços como alimentação, estacionamento e guarda-volumes não estão inclusos.

Instalado em uma área de 350 mil metros quadrados, o Animália Park conta com uma infraestrutura completa para quem gosta de estar em contato com a natureza. O parque está localizado na Estrada do Furquim, 1490, Cotia (Altura do Km 39 da Rodovia Raposo Tavares).

Ingressos e outras informações no site Home – Animália Park (animaliapark.com.br).

