Cotia antecipa feriados municipais para esta semana

A Prefeitura de Cotia aderiu ao “feriadão” recomendado pelo governador João Doria (PSDB) e antecipou o feriado de Corpus Christi e do do Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira da cidade, para esta semana.

O feriado de Corpus Christi foi antecipado para esta quarta-feira (20) e o feriado do Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate foi antecipado para quinta-feira (21). Esses feriados seriam nos dias 11 de junho e 8 de setembro respectivamente.

A decisão do prefeito da cidade, Rogério Franco, com autorização da Câmara Legislativa, foi firmada por meio do Decreto 8.715, que estabeleceu também um ponto facultativo na sexta-feira (22). Contando com o fim de semana, Cotia terá emenda de cinco dias.

Com a antecipação dos feriados, a expectativa é de que haja um aumento no isolamento social em Cotia. “Não momento de passear, de ir para a casa de familiares, fazer festa, é momento de se resguardar e estamos tentando de todas as formas”, declarou o prefeito.

Existe ainda a possibilidade do governo estadual decretar feriado na próxima segunda-feira (25), para isso, Doria encaminhou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto que prevê a antecipação do feriado de 9 de julho, que deve ser votado nesta quinta.