Cotia começa a vacinação contra a gripe para maiores de 6 meses

A Prefeitura de Cotia anunciou que a partir dessa quarta-feira (22) está liberada a vacina contra a gripe (Influenza) para a população em geral com idade a partir de 6 meses.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) sem necessidade de agendamento.

O setor de vacinas das UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. É preciso levar com documento oficial com foto. Não é preciso intervalo entre outras vacinas, como a da covid-19, por exemplo (exceto no caso de crianças de 5 a 11 anos de idade em que deve ser respeitado o intervalo de 15 dias entre as vacinas).

As vacinas contra gripe serão aplicadas até terminarem as doses.