Cotia começa a vacinar contra a covid-19 crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidade

A Secretaria de Saúde de Cotia iniciou a vacinação contra a covid-19 em crianças com idade entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade com comorbidades e imunossuprimidas.

Inicialmente, esta faixa etária será atendida nas Unidades Básicas de Saúde Atalaia*, Portão, Assa e Caucaia do Alto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h (*na UBS Atalaia a sala da vacina funcionará até as 19h, até o dia 2 de dezembro).

“É importante que os pais de crianças dentro desta idade e que tenham alguma comorbidade já procure uma das quatro UBSs, pois a quantidade de doses enviadas pelo governo do estado é limitada. Vamos atendendo as crianças de acordo com a disponibilidade deste imunizante”, disse a coordenadora Vigilância Epidemiológica (VE), Silvana Silva.

Esta faixa etária deverá receber três doses do imunizante, com intervalo de três semanas entre a primeira e a segunda dose, e de oito semanas da segunda para a terceira dose da vacina.

Para que a criança seja vacinada, basta o responsável comparecer a uma das UBSs (Atalaia, Portão, Assa ou Caucaia) com documento da criança, caderneta de vacinação, CPF (caso a criança não tenha, levar cartão do SUS) e documento do responsável, além de comprovante de endereço de Cotia.

Doses remanescentes

De acordo com a Prefeitura de Cotia, para evitar desperdício de doses, após às 15h, caso haja dose remanescente no frasco em quantidade suficiente para vacinar mais crianças, o imunizante poderá ser usado em crianças de 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias sem comorbidade.

SERVIÇO

Vacinação contra Covid-19

Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias (com comorbidade/imunossuprimida)

Onde: UBSs Atalaia, Portão, Assa e Caucaia do Alto

Quando: Segunda a sexta-feira – 9h às 15h*

*Até o dia 2/12 a sala de vacina da UBS Atalaia funcionará até as 19h