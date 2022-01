Cotia começa a vacinar crianças a partir de 5 anos neste sábado (29)

A Secretaria de Saúde de Cotia inicia neste sábado (29) a vacinação contra a covid-19 em todas as crianças a partir de 5 anos. A ação acontece das 8h30 às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde Atalaia, Assa e Caucaia do Alto.

publicidade

Para agilizar o atendimento no local de vacinação, a administração municipal recomenda aos pais e responsáveis pela criança que façam o cadastro no site Vacina Já, do governo estadual.

As crianças deverão estar acompanhadas de um responsável. Será preciso apresentar documento com foto da criança, comprovante de endereço e a caderneta de vacinação, além disso, é preciso apresentar CPF ou Cartão do SUS da criança, caso ela não tenha nenhum destes documentos, será obrigatório apresentar a Certidão de Nascimento.

publicidade

Durante a vacinação de sábado, a Secretaria de Saúde também vai atender pessoas de todas as idades que já estão elegíveis para a 2ª dose e a dose adicional e não retornaram para completarem a proteção.

Todos que testaram positivo para covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra do PCR positivo. No caso de a criança apresentar sintomas gripais assim que findarem os sintomas já pode ser vacinada contra a covid-19.

publicidade

As pessoas que tomaram alguma vacina do calendário de rotina (como febre amarela, sarampo e outras) terão que dar um intervalo de 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19.

Serviço

Vacinação contra a covid-19 de crianças a partir de 5 anos em Cotia

Quando: Início sábado 29/01, das 8h30 às 16h /

Locais: UBS Atalaia (Praça Demétrio Calfat, 300) / UBS Caucaia do Alto (Avenida Roque Celestino Pires, 1.020) / UBS ASSA (Rua Santo Antônio, 406 – Granja Vianna)