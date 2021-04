Cotia começa a vacinar idosos a partir de 68 anos na segunda (5)

A Secretaria de Saúde de Cotia recebeu uma nova remessa de vacina contra a covid-19 produzida pelo Instituto Butantan. Com isso, o município vai antecipar a vacinação em idosos com 68 anos completos ou mais na segunda-feira (5), mediante agendamento prévio.

Os idosos devem agendar local e horário no site da Prefeitura de Cotia (https://cotia.sp.gov.br/). Como as doses são limitadas, o agendamento será suspenso assim que a quantidade se esgotar. No entanto, a Central de Agendamento não terá expediente na Sexta-Feira Santa, dia 2 de abril, feriado nacional.

O início da vacinação deste público-alvo estava previsto para o dia 9 de abril, mas com a chegada dos novos lotes, a Secretaria de Saúde do município decidiu antecipar. A Prefeitura informa que os agendamentos já realizados para esta data (9 de abril) estão mantidos.

No dia da vacinação é preciso levar documento oficial com foto, CPF e o comprovante do agendamento. A vacinação acontecerá no Polo de Cotia com o sistema drive-thru e pedestre, das 8h às 12h. O uso de máscara é obrigatório.

Serviço

Antecipação da vacinação contra covid-19 em idosos 68+

Quando: a partir de 5 de abril – das 8h às 12h

Mediante agendamento no site da Prefeitura de Cotia (https://cotia.sp.gov.br/)

Local: Polo de vacinação em frente à Prefeitura (Sistema drive-thru e pedestre)

