Cotia confirma primeiro caso do novo coronavírus

Em boletim diário emitido nesta terça-feira (17), a Prefeitura de Cotia informou a confirmação oficial do primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19) no município.

Trata-se uma pessoa de 42 anos de idade que tem histórico de contato com caso suspeito no trabalho, diz a administração municipal.

“O paciente recebeu atendimento na rede particular no dia 13 de março. Paciente segue em isolamento domiciliar e sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica”, afirma a Prefeitura, que não informou o bairro nem o sexo do paciente.

Leia a íntegra da nota oficial da prefeitura sobre a situação do novo coronavírus em Cotia nesta terça-feira (17):

“Nesta terça-feira (17/03), a Prefeitura de Cotia contabilizou o primeiro caso positivo de Coronavírus (Covid-19) no município. Trata-se uma pessoa de 42 anos de idade que tem histórico de contato com caso suspeito no trabalho. O paciente recebeu atendimento na rede particular no dia 13 de março. Paciente segue em isolamento domiciliar e sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica.

Na segunda-feira (16/03), a Prefeitura de Cotia divulgou que decretou Estado de Emergência na Saúde Pública do Município que também criou o Programa Emergencial de Enfrentamento ao Covid-19 (Decreto 8682/2020). A medida foi tomada pela Gestão Municipal para garantir a aquisição bens, serviços e insumos de saúde para atender a demanda de enfrentamento do vírus.

Em outro documento, o Decreto 8683/2020, a Prefeitura suspende todos os eventos públicos que tenham previsão de mais de 200 participantes, bem como toda a programação municipal com atividades culturais, sociais e esportivas, aulas na rede municipal e eventos particulares como a Festa do Peão de Cotia e a Romaria de Caucaia do Alto, além de conceder licença compulsória de 14 dias, sem ônus ao servidor municipal, aos servidores com idade superior a 60 anos (sem necessidade de indicação médica), a partir desta terça-feira (17/03). Servidores que estiveram em regiões endêmicas ou que tiveram contato com quem lá esteve também poderão ter a licença sem ônus (será necessário enviar relato do seu histórico sobre a possível exposição ao vírus, descrição de sintomas, entre outros previstos no decreto).

Oportuno reforçar aos moradores os cuidados com a higiene e etiqueta respiratória:

• Cobrir a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e descartar o lenço usado no lixo;

• Caso não tenha disponível lenço descartável, tossir ou espirrar no antebraço e não em suas mãos, que são importantes veículos de contaminação;

• Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar;

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos;

• Usar máscara cirúrgica se estiver com coriza ou tosse.

Além disso, importante evitar locais com aglomeração, ambientes fechados, mantenha distância de pessoas tossindo ou espirrando, com febre, a Secretaria de Saúde também não recomenda viagens para o exterior.

Cotia, 17 de março de 2020″.