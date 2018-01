Cotia distribui óculos gratuitamente para pessoas carentes do município

Estão abertas as inscrições para o Projeto Novo Olhar, de Cotia. A iniciativa distribuirá óculos novos, gratuitamente, para pessoas carentes do município.

Para se inscrever no projeto, é preciso ter prescrição médica com data de emissão de até seis meses, comprovação de inscrição no Cadastro Único, uma cópia do comprovante de endereço e entregar diretamente no Fundo Social, localizado na Rua José Augusto Pedroso, 235, Parque Bahia, Cotia.

A escolha do óculos será feita pelo próprio beneficiado em uma ótica parceira do Projeto, cujo endereço é fornecido ao beneficiário quando da efetivação da inscrição. A entrega da armação será programada quando se atinge um número de aproximadamente 20 pessoas inscritas.

“Este projeto foi idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade, comandado pela Mara Franco, e a Prefeitura não poderia deixar de abraçar esta causa. Enxergar melhor é qualidade de vida, é saúde”, disse o prefeito Rogério Franco. Dezenas de pessoas foram beneficiadas pelo projeto em 2017, pessoas de todas as idades e de todas as regiões de Cotia.