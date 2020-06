Cotia é a única cidade da região em que restaurantes e salões poderão reabrir

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta sexta-feira (26), a inclusão da cidade de Cotia na terceira fase, a amarela, do plano de retomada da atividade comercial no estado em meio à quarentena causada pela pandemia de covid-19.

É a única cidade da região onde poderão funcionar, com 40% da capacidade e seguindo diversas regras de higiene e distanciamento, bares e restaurantes e salões de beleza.

A data para o início da entrada de Cotia na nova fase de reabertura do comércio será confirmada em decreto a ser publicado pelo prefeito Rogério Franco. Apesar do aval do governo do estado, a recomendação é para que as prefeituras só liberem o atendimento presencial em salões de beleza e barbearias, bares e restaurantes a partir do dia 6 de julho.

Além do comércio que ainda não estava liberado para reabrir, na fase amarela Cotia terá aumento, de até 20% para até 40%, do limite da capacidade de atendimento dos estabelecimentos já liberados na fase laranja, na qual as cidades vizinhas continuam incluídas, como shoppings, comércio de rua e serviços.

A Capital paulista também foi incluída na fase amarela. A manutenção das outras cidades da região na fase laranja frustra prefeitos e empresários, que agora deverão aguardar pelo menos mais duas semanas por uma nova mudança de patamar, já que novas regras da quarentena anunciadas nesta sexta por Doria valem até 14 de julho.