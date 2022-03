Cotia: idosos com 80 anos ou mais podem receber 4ª dose da vacina contra covid a partir de amanhã

A Secretaria de Saúde de Cotia começa nesta segunda-feira (21) a vacinação com mais uma dose adicional (4ª dose) da vacina contra a covid-19 em idosos com 80 anos ou mais.

A vacina será aplicada em todas as 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Não é preciso agendar, mas é necessário levar documento com foto, comprovante de endereço e o cartão de vacina contra a covid-19 (físico ou digital).

Para ser vacinado com a 4ª dose é preciso que o idoso tenha recebido a última dose há pelo menos quatro meses. De acordo coma Secretaria de Saúde, a cidade tem um público estimado de 2,5 mil munícipes com idade a partir de 80 anos.

Todos os pacientes imunossuprimidos com idade a partir de 12 anos [veja abaixo], que tomaram a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses, já estão recebendo a segunda adicional, desde janeiro.

Intervalo entre as doses adicionais

Pacientes imunossuprimidos (12+):

3ª dose: depois de 28 dias da 2ª //

4ª dose: depois de 4 meses da 3ª //

Idosos 80+

3ª dose: depois de 4 meses da 2ª //

4ª dose: depois de 4 meses da 3ª