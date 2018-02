Cotia inaugura Centro Integrado Tributário em Caucaia do Alto

O Distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, ganhou, na sexta-feira (9), um posto do Centro Integrado Tributário (CIT), da Fazenda Municipal. O novo equipamento público vai atender os contribuintes de todo o distrito com serviços e atendimento, antes disponíveis apenas no CIT da região central.

No CIT de Caucaia, o contribuinte terá acesso a extrato de débitos, emissão de certidões, expedição de guias para pagamentos, parcelamento de débitos, comprovantes de pagamentos, 2ª via do carnê de IPTU, número oficial e social, atualização de dados cadastrais, revisão de lançamentos, cadastro imobiliário, abertura e encerramento de inscrição municipal e esclarecimentos para uso do acesso a Nota Fiscal Eletrônica.

“A população vai ter acesso a todos os serviços sem a necessidade de se locomover até Cotia (onde fica localizado o CIT central). Nos preocupamos em trazer funcionários já bem habituados com os serviços, e que residissem em Caucaia, para realizar os atendimentos”, diz o prefeito Rogério Franco.

O Centro Integrado Tributário de Caucaia do Alto fica na Avenida Roque Celestino Pires, 1.204 e funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. Informações 4243-9537.