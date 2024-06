Cotia inaugura novo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Cotia inaugurou nesta terça-feira (4) uma nova unidade do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA). O espaço foi projetado para acolher menores vítimas de violência, maus tratos e outras situações de risco, que foram afastados de suas famílias por decisão judicial.

A unidade conta com dormitórios, sala multiuso para atividades de lazer, estudo e entretenimento, quadra, parquinho para bebês, playground, refeitório, cozinha, lavanderia e área administrativa.

No SAICA, as crianças e adolescentes serão acompanhados por uma equipe multiprofissional, que oferecerá atendimento especializado e adequado para cada faixa etária, já que a unidade tem capacidade para abrigar menores de zero a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Andréia C. S. Brandão, coordenadora do SAICA, explicou que as crianças em idade escolar frequentarão a escola e terão o suporte da rede municipal para atividades no contraturno. Além disso, psicólogos e assistentes sociais trabalharão para garantir o bem-estar dos acolhidos, buscando, quando possível, reinseri-los em suas famílias biológicas ou encaminhá-los para adoção.