Cotia incia vacinação contra a covid-19 em idosos com mais de 90 anos na sexta-feira (5)

Com o início da 2ª da segunda fase da vacinação marcado para sexta-feira (5), o município se antecipa ao cronograma do governo estadual

Na sexta-feira (5), a Secretaria de Saúde de Cotia iniciará a 2ª etapa do plano de vacinação contra a covid-19 no município. Nesta fase, começarão a ser vacinados os idosos, com idade a partir de 90 anos.

A vacinação acontecerá no polo montado em frente à Prefeitura, no Jardim Nomura, mediante a distribuição de senhas. Um dia antes, na quinta-feira (4), serão vacinados trabalhadores da saúde em geral, também com distribuição de senhas.

No polo de vacinação montado em frente à Prefeitura funcionará ainda o sistema de drive-thru para que idosos e trabalhadores da saúde não precisem descer do carro para receber a 1ª dose da vacina, mas será necessário que todos os ocupantes dos veículos estejam usando a máscara de proteção.

Com o início da imunização dos idosos, Cotia se antecipa ao cronograma do governo estadual, em que a segunda etapa está marcada para segunda-feira (8). No município, a primeira dose do imunizante já foi aplicada em 2.202 pessoas. Deste total, 82,5% são de trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia e os 17,5% são idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência.

Site para pré-cadastro

O governo paulista lançou um site específico (www.vacinaja.sp.gov.br) para que todas as pessoas que estejam aptas a receber a vacina contra a covid-19 possam preencher os seus dados e garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação.

O pré-cadastro, no entanto, não é agendamento de vacina e não significa que se a pessoa o fizer já pode ir a um polo de vacinação. A Prefeitura de Cotia destaca que este documento serve para facilitar a localização da pessoa no sistema e dispensa a necessidade de inserir novamente todos os dados da pessoa vacinada.

O pré-cadastro não é obrigatório. Para receber a vacina é importante que as pessoas acompanhem o cronograma de vacinação e compareça a um dos polos apenas quando fizer parte do público, de acordo com cada etapa.

Vacinação contra a covid-19 em Cotia:

Onde: Avenida Professor Manoel José Pedroso (em frente à Prefeitura)

Dia: 04/02 (quinta-feira) – a partir das 17h30, com distribuição de senhas a partir das 17h

Público: Profissionais da saúde em geral (apresentar documento oficial com foto, CPF e documento do Conselho Regional de Saúde)

Dia: 05/02 (sexta-feira) – a partir das 9h, com distribuição de senhas a partir das 8h30

Público: Idosos com idade a partir de 90 anos (apresentar documento oficial com foto e CPF)

