Cotia inicia vacinação em idosos a partir de 62 anos nesta segunda (19)

A Secretaria de Saúde de Cotia vai antecipar a vacinação contra a covid-19 para mais uma faixa etária. A partir desta segunda-feira (19), idosos com 62 anos já poderão tomar a primeira dose, mediante agendamento prévio.

A vacina será aplicada nos polos do Centro de Cotia, Ganja Viana e Caucaia do Alto, das 8h às 17h. O público-alvo deve agendar horário no site da Prefeitura de Cotia. Quem não tem acesso à internet pode entrar em contato com a central de agendamento pelos números (11) 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h (dias úteis).

Como as doses são limitadas, o sistema suspende a marcação assim que a quantidade se esgotar. Será obrigatório apresentar documento oficial com foto, CPF e o comprovante do agendamento no local de vacinação. Todos devem estar de máscara.

