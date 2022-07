Cotia lança programa que oferece absorvente gratuito às alunas da rede municipal

As alunas da rede municipal de ensino de Cotia agora podem contar com o programa “Sempre + Livre”, que oferece dignidade íntima por meio da distribuição gratuita de absorventes. Para se inscrever, basta procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da residência a partir desta segunda-feira (4).

publicidade

Serão beneficiadas com o programa jovens que estejam matriculadas na rede municipal de ensino e que tenham NIS. Ao fazer inscrição no CRAS, a jovem receberá uma carteirinha e um kit com absorventes mensalmente durante seis meses. Após esse período, é possível renovar a inscrição para continuar recebendo o kit gratuitamente.

O “Sempre + Livre” foi desenvolvido pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

publicidade