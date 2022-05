Cotia libera 3ª dose da vacina contra a covid-19 para adolescentes

Os adolescentes (de 12 a 17 anos) de Cotia já podem se dirigir aos postos de saúde para tomar a terceira dose da vacina contra covid-19.

A dose adicional está sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 9h às 15h. Não é preciso fazer agendamento, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto e CPF e o comprovante da segunda dose (físico ou digital).

Para tomar a dose de reforço, o adolescente precisa ter tomado a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Os endereços e telefones das UBSs podem ser conferidos aqui.