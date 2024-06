Cotia oferece cinema gratuito e oficinas nas férias escolares de julho

A Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia preparou uma programação especial para as férias escolares de julho, prometendo diversão e cultura para crianças e jovens da cidade. De 8 a 20 de julho, a Biblioteca Municipal Batista Cepelos se transformará em um cinema gratuito, com sessões diárias de filmes das 15h às 17h.

A iniciativa, realizada em parceria com o programa ‘Pontos MIS’, oferecerá uma seleção cuidadosa de animações, visando entreter e estimular a reflexão do público. Para tornar a experiência ainda mais agradável, os participantes serão brindados com pipoca e refrigerante durante as sessões.

Além das exibições cinematográficas, a programação inclui uma oficina de desenho ministrada pelo instrutor Jeosafa Moraes, nos dias 10 e 17 de julho. Esta atividade proporcionará aos jovens artistas a oportunidade de desenvolver suas habilidades criativas e aprimorar técnicas de desenho.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia. A Biblioteca Municipal Batista Cepelos está localizada na Avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, no Parque Bahia.

