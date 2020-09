Cotia: rapaz sai para andar de bicicleta e é encontrado morto

Nesta segunda-feira (21), o Hospital das Clínicas entrou em contato com a família de André Luiz, de 24 anos, para informar o seu falecimento. André era morador do bairro Jardim Petrópolis, em Cotia, e estava desaparecido desde o domingo (13), quando saiu para andar de bicicleta e não retornou.

publicidade

No dia em que desapareceu, André saiu sem almoçar. Ele iria dar uma volta de bicicleta pelo bairro, como sempre fazia, mas desta vez, não voltou e deixou a família em desespero.

Os familiares se mobilizaram em busca do rapaz e fizeram também o boletim de ocorrência para registrar o desaparecimento. Nas redes sociais, as publicações sobre o desaparecimento dele viralizaram.

publicidade

Após uma semana sem informações sobre o que poderia ter acontecido com ele, André foi reconhecido no Hospital das Clínicas, que informou a sua morte para a família. A causa da morte do rapaz não foi divulgada.