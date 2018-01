Cotia realiza ação de bloqueio contra febre amarela no Parque Miguel Mirizola

Na manhã desta quinta-feira, 25, a Prefeitura de Cotia realizou uma ação de bloqueio contra a Febre Amarela, no Parque Miguel Mirizola. A medida foi tomada por conta do registro de macacos encontrados mortos naquela região.

Um posto de vacinação foi montado em frente a uma residência, e equipes da saúde passaram de casa em casa convidando quem não havia se vacinado a comparecer no local e, em duas horas de ação, foram vacinadas 108 pessoas do bairro.

“Cotia esta cercada de mata, estamos em pleno cinturão verde, então é natural que tenhamos uma grande população de macacos. Locais em que há registro de morte destes animais exigem uma atenção especial do poder público”, explica o prefeito Rogério Franco.

“Lamentamos que em vários postos hajam filas, mas é importante reforçar que as doses são disponibilizadas em todas as unidades básicas, de acordo com a rotina estabelecida pela Secretaria de Saúde”, completou o prefeito.

O morador do bairro, José de Souza Filho, 47, ficou surpreso com a visita que recebeu em sua porta na manhã desta quinta-feira. “Minha esposa e minha filha se vacinaram no postinho, mas como eu trabalho em São Paulo, não estava conseguimos me vacinar. Foi muita boa esta iniciativa da Prefeitura e, por sorte, hoje é feriado em São Paulo e me encontraram em casa”, diz José de Souza, o primeiro a ser vacinado.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Silvana Silva, explicou que as crianças menores de cinco anos não foram vacinadas na ação por medida cautelar. “Se alguma criança tivesse reação à vacina, naquele local não teríamos como dar suporte. A orientação foi para que os pais levassem essas crianças à UBS”, explica.

A Secretaria de Saúde segue com a rotina de vacinação disponibilizando doses da vacina contra a Febre Amarela nas 25 Unidades Básicas de Saúde em dias pré-definidos de acordo com a tabela abaixo.