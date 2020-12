Cotia realiza feira de artesanato a céu aberto

A Feira de Artes e Artesanato de Cotia acontece todos os sábados, das 10h às 17h, no calçadão da rua Senador Feijó, no Centro. O público pode conferir ainda o trabalho dos artesãos em outros locais espalhados pela cidade (leia a programação completa abaixo).

Os eventos são realizados pela Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, por meio do Departamento de Cultura, em parceria com artesãos, e são uma oportunidade para quem procura peças únicas, criativas e de qualidade.

De acordo com o Departamento de Cultura, Cotia conta com cerca de 100 artesãos cadastrados na Secretaria. Eles expõem seus trabalhos e oferecem uma diversidade de produtos como bonecas de pano, acessórios, pinturas, peças de bordado, crochê, entre outros, que revelam a riqueza criativa e cultural existente no município.

“A Feira de Artes e Artesanato de Cotia é uma verdadeira exposição a céu aberto. É democrática, porque todos podem passar e apreciar as obras ou adquiri-las. Esta é uma atividade muito ligada ao turismo e mostra a riqueza cultural que temos em nossa cidade”, destaca o secretário de Cultura, Gilmar de Almeida.

Cuidados em meio à pandemia

Devido à pandemia de covid-19, o Departamento de Cultura pede para que os visitantes utilizem máscara e mantenham um distanciamento seguro das outras pessoas. A pasta reforça ainda que a atenção deve ser redobrada por pais e responsáveis pelas crianças para que todos cumpram os protocolos de segurança.

Confira a programação das feiras em Cotia:

Quarta-feira: Feira livre noturna (ao lado da Prefeitura) – a partir das 17h //

Quinta-feira: Feira livre noturna no Parque São George (meião) – a partir das 17h //

Sexta-feira: Feira livre noturna em Caucaia do Alto – a partir das 17h //

Sábado: Feira de artes e artesanato no Centro de Cotia – das 10h às 17h //

Sábado :- Feira de artes e artesanato no Parque São George – 12h às 18h //

Domingo: Feira livre matinal (ao lado da Prefeitura)