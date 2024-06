Cotia recebe projeto cultural “Terristória Poranduba” nesta quinta-feira

A cidade de Cotia recebe nesta quinta-feira (27) o projeto “Terristória Poranduba”, desenvolvido pelo coletivo artístico-cultural Bando Trapos.

O evento, que conta com o apoio do edital Fomento à Periferia, tem como objetivo principal promover a cultura por meio de contações de histórias e intervenções musicais. A iniciativa busca não apenas entreter, mas também valorizar as tradições orais e a música como formas de expressão cultural.

Realizado em parceria com o Sesc Campo Limpo e com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer de Cotia, o “Terristória Poranduba” será na Praça da Matriz, localizada na Rua Senador Feijó, 12, no Centro de Cotia. As atividades estão programadas para começar às 12h e são abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

A programação promete ser diversificada, incluindo contadores de histórias que trarão narrativas tradicionais e contemporâneas, além de músicos que apresentarão um repertório variado, explorando diferentes ritmos e estilos.

O “Terristória Poranduba” é uma oportunidade única para os moradores de Cotia e região participarem de um evento cultural gratuito e de qualidade. A expectativa é que o projeto não apenas entretenha, mas também inspire e fortaleça os laços comunitários através da arte e da cultura.

Serviço:

Evento: Terristória Poranduba

Data: 27 de junho, quinta-feira

Horário: A partir das 12h

Local: Praça da Matriz

Endereço: Rua Senador Feijó, 12 – Centro, Cotia

Entrada: Gratuita