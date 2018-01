Cotia reforma 32 escolas municipais

Às 10h, desta quinta-feira (18/01), o prefeito de Cotia, Rogério Franco, assinará a ordem de serviço para início da reforma completa de 32 escolas municipais. A assinatura será na Escola Municipal Prof. Dr. Osny Fleury da Silveira, no bairro Atalaia.

Em 2017, dezenas de unidades escolares já passaram por reformas e melhorias emergenciais para garantir um bom ambiente para professores, alunos e demais funcionários.

As escolas integram a primeira fase do projeto de reforma das unidades escolares da rede municipal e foram escolhidas a partir de um levantamento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano que, além de indicar as prioridades, listou quais medidas deverão ser implantadas em cada uma delas para garantir a completa melhoria na estrutura e nos ambientes.

“Investir em educação é investir em um futuro melhor. Organizamos a prefeitura ao longo de 2017 para neste ano começarmos a entregar mais obras e benfeitorias para a população”, diz Rogério Franco. De acordo com o chefe do Executivo, o projeto é reformar todas as escolas da rede municipal em fases futuras.

As escolas da primeira etapa do projeto receberão reforma nos telhados, sanitários, portas, elétrica, hidráulica, piso, tomadas, lâmpadas, ventiladores, gradis e pintura, entre outros.

Relação das 32 escolas municipais de Cotia que serão totalmente reformadas:



CE Bairro São Miguel

CE Danielli Albuquerque Mathias

CE do Atalaia

CE Granja Carolina

CE Granja Carolina II

CE Ho Deh Kong

CE João Pires Mendes

CE José Roberto Maceno

CE Odária Mendonça Fonseca

CE Vitória Régia

EM Bairro São Miguel

EM Cândido Pinto

EM Chácara Cantagalo

EM Crianças de Cotia

EM Ednéia dos Santos Pires

EM Ernesto Benedito de Camargo

EM Francisco Ambrosio Azevedo

EM Francisco Ferreira

EM Idalina Godinho da Silva

EM Isabel Ribeiro Leal Leite

EM Jardim Isis

EM Jardim Panorama

EM Jardim Rosalina

EM João Jayme Juvenal Ricci Ayres

EM Joaquim Pereira da Silva

EM José Manoel de Oliveira

EM José Mendes da Silva

EM Prof. Maria Aparecida de Oliveira Pedroso

EM Prof. Doutor Osny Fleury da Silveira

EM Portal da Primavera

EM Prefeito Ivo Mario Isaac Pires

EM Samuel da Silva Filho