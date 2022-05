Cotia: saiba como acionar a Prefeitura para acolher moradores de rua durante o frio

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia iniciou uma ação para acolher pessoas em situação de rua durante esta semana, período em que as temperaturas despencam na região.

Nas redes sociais, o prefeito Rogério Franco disponibilizou um número de telefone (WhatsApp) para que a população entre em contato para informar locais ondem viram pessoas dormindo nas ruas.

“O dia começou com a sensação térmica de dois graus e, apesar da Secretaria de Desenvolvimento Social ter iniciado as abordagens junto a pessoas em situação de rua, vou te fazer um pedido: salve no seu celular o número (11) 96300-7500”, disse o prefeito.

Para direcionar o atendimento, é necessário acionar a opção 9 no menu enviado via WhatsApp. Em seguida, basta informar o endereço onde o munícipe encontrou alguém em situação de rua, que equipes vão até o local.

Frio em Cotia

Os próximos dias serão gelados em Cotia e região. Nesta quarta-feira (18), a mínima será de 6°C e a máxima de 11°C.

A mínima permanece nos 6°C durante a quinta-feira (19) e a máxima não passa dos 14°C. Já na sexta-feira (20), Cotia terá máxima de 15°C e mínima de 8°C.