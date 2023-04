Cotia sedia exposição sobre evolução humana

publicidade

A mostra será composta por cinco crânios, representando as espécies Sahelanthropus tchadensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens, além de um esqueleto completo da icônica Lucy, uma Australopithecus afarensis.

Essas réplicas detalhadamente elaboradas ilustram sete milhões de anos de evolução humana, narrando a história evolutiva ao longo do tempo. As modificações no formato do crânio e da face ao longo da evolução serão destacadas de forma cuidadosa.

Além disso, a exposição contará com um amplo painel que resumirá a linha do tempo da evolução humana, apresentando as principais espécies de hominínios, suas respectivas épocas e suas relações de parentesco.

A exposição itinerante estará aberta para visitação das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, em diferentes locais e datas: