Cotia tem 20 mil pessoas com 2ª dose da vacina contra a covid-19 atrasada

Um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de Cotia mostrou que mais de 20 mil munícipes estão com a segunda dose da vacina contra a covid-19 atrasada. A maior evasão, segundo os dados, é do imunizante da Pfizer.

publicidade

Desde o fim de setembro, o intervalo entre as doses da Pfizer caiu para 8 semanas, o que elevou o índice de evasão na cidade. A população deve concluir o esquema vacinal com duas doses para garantir imunização.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o número acende um alerta em relação ao controle da pandemia. “Temos acompanhado a queda de casos graves, internações e de mortes, desde o início da campanha de vacinação, mas sabemos que os resultados serão ainda mais satisfatórios se todas as pessoas elegíveis para receberem a vacina tomarem as duas doses”, destacou o secretário, Magno Sauter.

publicidade

Onde tomar a 2ª dose contra a covid-19 em Cotia

Em Cotia, a vacina contra a covid está sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Basta comparecer à unidade mais próxima com documento oficial com foto e CPF e o cartão da 1ª dose recebida em Cotia.

No caso da Coronavac, as UBS’s seguem um cronograma específico que pode ser consultado no site da Prefeitura.

publicidade

CRIME EM BARUERI// Filhos suspeitam que pai matou e forjou suicídio da mãe por dinheiro