Cotia tem 6 mortes relacionadas ao coronavírus e 25 pacientes internados

A cidade de Cotia registra, até a manhã desta segunda-feira (30), seis mortes com suspeita do novo coronavírus (covid-19). Além disso, o município tem 25 pacientes internados com sintomas de covid-19, segundo dados oficiais.

Cotia contabiliza ainda 288 notificações de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, sendo 67 de moradores de outros municípios. Destes, seis casos foram confirmados, 42 descartados, 173 seguem em investigação.

Doação de máscaras, luvas e álcool gel

Na manhã desta segunda (30), a Secretaria de Saúde de Cotia divulgou que a empresa Goshen Alimentos, que fica na cidade de Ibiúna, fez a doação de 2.500 máscaras tripla, 12 caixas com 100 pares de luvas descartáveis e sete galões de cinco litros de álcool gel 70% para reforçar o combate ao coronavírus.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Magno Sauter, o material será distribuído nos Pronto Atendimentos e Centro de Combate ao coronavírus (UBS Atalaia, ao lado da UPA).

“Estes locais são a porta de entrada de pacientes com quadros gripais e com suspeita do novo Coronavírus. Agradecemos a empresa Goshen Alimentos pela sensibilidade neste momento. Toda ajuda é bem-vinda para se somar aos nossos esforços no atendimento à população”, disse o secretário.