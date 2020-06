Cotia tem mais de 1 mil casos e 79 mortes com confirmação de covid-19

Cotia registra 1.131 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) nesta quarta-feira (17). Três meses após a confirmação do primeiro caso no município, já morreram 79 pessoas em decorrência da doença, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura.

Até o momento, foram notificados 4.005 casos suspeitos de covid-19. Destes, 613 são de pessoas que moram em outros municípios. Foram descartados 2.146 casos suspeitos e outros 115 casos suspeitos aguardam o resultado do exame, de acordo com a administração municipal.

Cotia tem 45 pacientes, entre infectados e suspeitos da doença, internados até esta quarta. Até o momento, 206 altas hospitalares foram registradas no município.

35% dos mortos por covid-19 em Cotia tinham entre 29 e 59 anos

Com relação ao número de mortes com confirmação de coronavírus em Cotia, 28 são de pessoas com idades entre 29 e 59 anos, o que representa um percentual de 35,4% do total de óbitos.

As outras 51 mortes em decorrência da doença são de pessoas com mais de 60 anos, representando 64,5% do total de óbitos registrados no município, de acordo com dados informados pela Prefeitura de Cotia.

Cotia tem ainda outros 16 óbitos suspeitos de coronavírus em investigação e aguardam o resultado do exame.