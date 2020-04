Cotia tem seis mortes confirmadas e 35 pacientes recuperados da covid-19

Cotia registra, até esta quinta-feira (9), seis mortes com confirmação do novo coronavírus e 35 pacientes recuperados da covid-19, segundo dados da Prefeitura.

De acordo com boletim divulgado pela administração municipal nesta quinta, Cotia contabiliza 598 notificações de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (sendo 90 de moradores de outros municípios), 51 casos confirmados, 185 descartados, 272 seguem em investigação.

Há 56 pacientes internados com suspeita da doença, 35 pacientes tiveram alta hospitalar, 13 mortes suspeitos em investigação, 6 óbitos confirmados por covid-19, sendo eles três mulheres, de 46, 60 e 62 anos, e três homens, de 40, 50 e 60 anos.

Quarentena

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, reforçou apoio à prorrogação da quarentena decretada pelo governador João Doria em todo o estado até o dia 22 de abril. Com a medida, permanecem suspensos os atendimentos presenciais ao público em estabelecimento comerciais não essenciais.

“Temos tomado diversas medidas, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Tenho pedido a compreensão dos comerciantes e de toda a população, pois, neste momento, a prioridade é salvar vidas”, disse o prefeito.

Respeitando as orientações de não permitirem aglomeração, podem funcionar apenas os seguintes estabelecimentos: farmácias, drogarias, hipermercados, supermercados, mercados, hortifrutigranjeiros, postos de combustíveis, distribuidores de água, distribuidores de gás de cozinha, hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios médicos e odontológicos e de vacinação, açougues, peixarias, centros de abastecimento, quitandas, lojas de conveniência, clínicas e consultórios veterinários e lojas de venda de produtos para animais, padarias, agências bancárias, óticas, lojas de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos e hospitalares, lotéricas, autopeças, oficinas mecânicas, assistência técnica de eletroeletrônicos, motéis e hotéis.