Cotia terá Bom Prato e Vale Gás

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (27) a implantação de um restaurante Bom Prato em Cotia. Serão servidos na unidade 1.500 refeições por dia, sendo 1.200 almoços a R$ 1,00, e 300 cafés da manhã a R$ 0,50.

O Bom Prato funcionará na região central de Cotia e serão investidos R$1 milhão nas instalações que incluirão ar-condicionado. Ainda não foi divulgado prazo previsto para a inauguração do restaurante popular.

Vale Gás

Também foi formalizada a inclusão de famílias pobres do município no programa estadual Vale Gás, que pagará R$ 300,00 em três parcelas de R$ 100,00. Para ser contemplada, é preciso que a família seja cadastrada no CadÚnico, não receba Bolsa Família e tenha renda per capita de até R$ 178,00.

Durante sua passagem por Cotia, Doria também anunciou um pacote de obras de R$ 96 milhões para melhorar a fluidez no trânsito e diminuir os frequentes congestionamentos na rodovia Raposo Tavares.