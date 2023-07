Cotia terá duas UBSs funcionando em horário estendido em agosto

A Secretaria de Saúde de Cotia colocará em agosto duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para funcionar em horário estendido: Atalaia e Arco-Íris.

publicidade

Ambas estarão abertas até as 20h, uma vez por semana, durante todo mês de agosto. A UBS Atalaia (R. Demétrio Calfat, 300 – Parque Santa Rita de Cassia) nas segundas-feiras e a UBS Arco-Íris (Estr. Velha da Olaria, 2400 – Jardim Arco-Iris), as terças-feiras.

Nas duas serão disponibilizadas todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização. O objetivo é atender todas as pessoas que precisam se vacinar e não têm condições de comparecer à UBS no horário normal de funcionamento.

publicidade