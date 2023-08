Cotia terá encontro pela Cultura de Paz neste domingo (20)

A cidade de Cotia recebe neste domingo (20) mais uma edição do “Café com Axé – Movimento pela Cultura de Paz e Não-Violência”. O encontro ocorre das 9h30 às 12h, na Fundação Filhos de Buda (Rua Francisco Pereira de Assis Filho, 1435, Jardim Santa Maria).

O evento, que tem como tema “Não à violência de gênero”, é aberto ao público e não há restrições para participação, sendo livre para todos que desejam se envolver na causa. A organização é da Secretaria dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher.

A proposta do evento é levantar a pauta sobre a cultura de paz e combater a violência de gênero, com a participação de todos que desejam contribuir para a construção e fortalecimento do Movimento.

A iniciativa conta com a colaboração de diversas organizações, incluindo a Equipe de Base Warmis, Mensagem de Silo, Instituto Gira Sol, Parque de Estudos e Reflexão de Caucaia do Alto, Casa de Ayrá Tradição e Cultura, Ilê Orixá Obá Ayrá e a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.