Cotia terá feirão de emprego no sábado (27)

A Prefeitura de Cotia realizará, no sábado (27), o Feirão Emprega + Cotia, com vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz. Ação acontecerá das 9h às 14h, no Ginásio de Esportes, ao lado do Mercado Municipal.

Para se candidatar às vagas de emprego disponíveis, o candidato deve comparecer ao local com dois currículos, um documento original com foto. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.

A entrada ao Ginásio será permitida apenas ao candidato, no caso de menores de 16 anos de idade será permitida a entrada de um acompanhante. Todos deverão estar de máscara.

Serviço

Feirão Emprega + Cotia

Quando: 27/11, das 9h às 14h

Onde: Ginásio de Esportes de Cotia (Rua Ouro, s/nº – Jardim Nomura/ ao lado do Mercado Municipal)