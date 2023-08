Cotia terá Marcha para Jesus neste sábado (5)

A cidade de Cotia recebe neste sábado (5) o evento Marcha para Jesus, organizada pela Associação Brasileira de Pastores e Líderes Evangélicos com apoio da Prefeitura.

A concentração das diversas igrejas cristãs da cidade será no Complexo Esportivo do Atalaia (Estrada do Morro Grande, Jardim Isis), a partir das 13h, com sentido ao recinto em frente à Prefeitura (Avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Parque Bahia), local marcado para as apresentações musicais, a partir das 16h.

O evento, que faz parte do calendário oficial do município, contará com as participações de Juliano Son, DJ MP7, Juízo Final, além de bandas locais.

