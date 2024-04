Cotia terá vacinação antirrábica para cães e gatos nos dias 21 e 25 de abril

O Setor de Zoonoses de Cotia, vinculado à Secretaria de Saúde, realizará duas edições da Ação de Vacinação Antirrábica de Rotina para cães e gatos no mês de abril. A primeira será no próximo domingo (21), das 9h às 12h. Já a segunda ação será na quinta-feira (25), em horário noturno, das 15h às 20h.

As vacinações serão realizadas na sala de vacinas do Setor de Zoonoses, localizada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1565, no Parque Bahia. O atendimento será por ordem de chegada, até o término das doses disponíveis.

É obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial pelo responsável do animal. Para se vacinar, o cão ou gato deve ter, no mínimo, 4 meses de idade, estar em boas condições de saúde, e, no caso de fêmeas, não estarem prenhes ou amamentando.

Quem não puder comparecer nas datas das ações de vacinação pode agendar um horário pelo telefone 4616-6493 para levar seu pet ao Setor de Zoonoses. O serviço de imunização antirrábica é gratuito.