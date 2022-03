Cotia ultrapassa os R$ 414 milhões recebidos em repasses de tributos estaduais

A cidade de Cotia ultrapassou os R$ 414 milhões em repasses recebidos do governo do Estado referentes ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ao IPVA, (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), entre outros, desde o ano passado.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Cotia recebeu, até março, em repasses semanais, um total de R$ 414.998.437,24, calculados com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

Veja os valores dos repasses feitos ao município:

Cotia

2021 – R$ 313.723;740,21 //

2022 – R$ 101.274.697,03 //

Total: R$ 414.998.437,24