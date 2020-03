Cotia monta Centro de Combate ao Coronavírus no Recinto de Eventos

A Prefeitura de Cotia deve inaugurar na semana que vem um Centro de Combate e Referência ao Coronavírus, que começou a ser montado hoje (23) no Recinto Municipal de Eventos.

De acordo com o prefeito Rogério Franco, o centro terá 50 leitos semi-UTI, em 1,6 mil metros quadrados de área construída, e vai funcionar 24 horas por dia para atender possíveis pacientes acometidos pela doença, em meio à pandemia.

“Acredito que em uma semana isso aqui vai estar tudo pronto, nos padrões da Anvisa, do Ministério da Saúde”, declarou o prefeito de Cotia. “São leitos semi-UTI, onde nós vamos salvar vidas”.

Rogério Franco declarou ainda que todas as obras previstas para o município nos próximos meses estão suspensas, para que a cidade concentre recursos e esforços no combate à pandemia do novo coronavírus. “Suspendemos todas as obras para nos concentrarmos nesse projeto, na Saúde”.

Até esta segunda-feira (23), Cotia tinha dois casos confirmados da doença e 193 notificações de casos suspeitos, segundo dados da Prefeitura.