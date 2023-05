Cotton On, Lacoste e Via Veneto: Shopping Tamboré tem novas marcas em seu mix de lojas

Cotton On, Lacoste e Via Veneto: Shopping Tamboré tem novas marcas em...

O Shopping Tamboré, em Barueri, trouxe para seus clientes e visitantes muitas novidades nos primeiros meses deste ano. As lojas Cotton On, Lacoste e Via Veneto chegaram recentemente ao empreendimento para completar o mix de variedades.

A Cotton On destaca o estilo de vida australiano com variedade de jeans, que combinam ainda com regatas, camisas largas e camisetas gráficas retrô. Na loja há também vestidos, moletons confortáveis e acessórios que tornam as combinações ainda mais exclusivas. A rede faz parte do Good Group, que reúne oito marcas e 1.500 lojas em 22 países.

Outra novidade muito esperada no Shopping Tamboré é a tradicional Lacoste. Na loja, criada ao estilo Le Club Evolution, a marca francesa apresenta em um ambiente elegante com cerca de 130 m², a união da cultura urbana com o lifestyle francês.

“Estamos animados em poder oferecer aos nossos clientes novas opções para as compras, com marcas nacionais e internacionais de relevância”, disse Rafael Moral Marques do Shopping Tamboré.

Já a Via Veneto, marca do grupo Brooksfield, faz parte de uma das maiores redes de lojas masculinas do país com 50 unidades em todo o Brasil. A nova loja do Shopping Tamboré é a primeira da marca na região.