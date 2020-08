Covardia: homem bate na ex e no filho de um ano no meio da rua em Itapevi

Um homem foi preso após bater na ex-mulher e no filho, um bebê de um ano e sete meses, em via pública, em Itapevi. O criminoso foi detido em flagrante por violência doméstica por policiais militares que atuam na 3ª Companhia do 20° Batalhão, na última quinta-feira (13).

De acordo com a PM, a equipe foi acionada pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de ocorrência no bairro Jardim Rainha, em Itapevi, após denúncia de que o homem estaria agredindo uma mulher e um bebê no meio da rua.

Quando a equipe chegou no local avistou a mulher segurando o bebê, muito nervosa e em prantos. Ao seu lado, foi abordado seu ex-companheiro, autor das agressões. Ela tinha diversas lesões no rosto e o bebê, na testa, resultados de agressões ocorridas em meio a uma discussão passional do casal.

As vítimas foram conduzidas ao Pronto Socorro, onde receberam atendimento médico, necessitando o bebê ficar em observação. O agressor foi conduzido ao Distrito Policial de Itapevi, permanecendo à disposição da Justiça.