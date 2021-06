Covid-19 mata irmã de Ribamar Silva, presidente da Câmara de Osasco

Rejane Batalha, irmã do presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), é mais uma das quase 470 mil vítimas fatais da covid-19 no Brasil até o momento.

Rejane morreu na tarde desta sexta-feira (4), após 14 dias na UTI. A gerente de vendas tinha 48 anos. Ela era natural de Osasco, mas morava na cidade de Arapongas, interior do Paraná.

Desde que soube da doença da irmã, Ribamar foi para o Paraná prestar assistência à família. “Minha irmã foi uma anja. Encarou a vida com muita força e coragem. E foi assim até seu último dia. Ela era incansável e tinha uma alegria de viver que nos impulsionava. Ela deixa inúmeros exemplos, entre eles, o de viver a vida fazendo o bem. A dor é inexplicável”, publicou o presidente da Câmara de Osasco em suas redes sociais.

No ano passado, Ribamar Silva ficou uma semana internado no Hospital Municipal Antonio Giglio em decorrência da covid-19. “A covid-19 é algo realmente sério. Embora as atividades sejam flexibilizadas por conta da retomada da economia, NÃO PODEMOS SUBESTIMAR o poder do vírus”, declarou ele, ao receber alta.