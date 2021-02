Covid-19: técnica de enfermagem é demitida por “erro” na aplicação da vacina em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba informou, na tarde desta quinta-feira (11), que uma técnica de enfermagem foi demitida após cometer um “erro” na aplicação da vacina contra a covid-19 em um munícipe. A administração municipal não esclarece, no entanto, qual o “erro” cometido. Por todo o país têm havido relatos de maus profissionais que têm aplicado a vacina sem injetar o líquido imunizante, que acaba desviado.

publicidade

Questionada sobre qual seria o erro cometido, a assessoria da Prefeitura afirmou: “Em respeito à família, não vamos expor a situação, mas a saúde está acompanhando o caso com a filha [do munícipe vítima do ‘erro’] que fez a denúncia”.

Na nota, a Prefeitura de Carapicuíba diz que “não compactua com deslizes”. Leia na íntegra:

“A Prefeitura de Carapicuíba informa que demitiu a técnica de enfermagem que cometeu erro na aplicação da vacina nesta quinta-feira (11). A Secretaria de Saúde recebeu a denúncia de uma munícipe e rapidamente apurou o caso. Foi constatado que houve falha e as medidas necessárias estão sendo tomadas.

publicidade

Lamentamos o ocorrido, pois todos os profissionais da campanha de vacinação receberam treinamento para que não aconteça nenhum erro. Estamos lidando com vidas e o momento da vacinação é tão esperado por todos. A eficiência deve ser 100% e a Prefeitura não compactua com deslizes.

A Secretaria de Saúde já está em contato com a família que passou pela situação para oferecer todo o suporte necessário”.