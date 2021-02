Covid-19: vacinação de idosos com mais de 90 anos começa dia 8 em Osasco

Em seguida, no dia 15, tem início a vacinação dos idosos de 85 a 89 anos. Profissionais da saúde que não estão na linha de frente contra a doença também recebem vacina

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco inicia no dia 8 de fevereiro, segunda-feira, a vacinação de idosos acima de 90 anos contra a covid-19. Em seguida, no dia 15, tem início a vacinação dos idosos de 85 a 89 anos.

publicidade

Em ambos os casos, a imunização ocorrerá nas 35 Unidades Básicas de Saúde e nos Centros de Atenção ao Idoso (CAI) em Presidente Altino e Km 18, das 10h às 19h.

Profissionais da saúde

Antes dos idosos, a programação de vacinação tem continuidade com a imunização dos profissionais da saúde. Nesta quarta-feira (3), será iniciada a vacinação para profissionais da saúde acima de 60 anos completos; dia 4, para profissionais da saúde com idade igual ou superior a 40 anos e menor de 60 anos; e dia 5, para profissionais da saúde com idade igual ou superior a 18 anos e menor que 40 anos de idade.

publicidade

Para comprovar a atuação na área de saúde, os profissionais deverão apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social, Contrato de Trabalho, Holerite ou carteirinha de conselho de classe.

São considerados profissionais de saúde: trabalhadores dos serviços de saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Compreende tanto os profissionais da saúde (ex. médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex. recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde.

publicidade

Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios.

Próximas etapas da vacinação contra a covid-19 em Osasco:

3/2 – profissionais da saúde acima de 60 anos completos

4/2 – profissionais da saúde com idade igual ou superior a 40 anos e menor de 60 anos

5/2 para profissionais da saúde com idade igual ou superior a 18 anos e menor que 40 anos de idade

8/2 – Idosos acima de 90 anos

15/2 – Idosos de 85 a 89 anos

Onde: Unidades Básicas de Saúde / Das 10h às 19h