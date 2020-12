CPIs vão apurar qualidade de serviços da Sabesp e da Enel em Carapicuíba

A Câmara de Carapicuíba aprovou, na terça-feira (15), a instalação de duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), uma para apurar a qualidade de serviços prestados pela Sabesp e outra, pela Enel, no município.

No caso da SABESP, a CPI terá o objetivo de apurar as responsabilidades e levantar provas sobre a qualidade dos reparos asfálticos e saber se problemas existentes, que colocam em risco a vida e segurança dos cidadãos, são de responsabilidade ou não da companhia.

Já no que tange a ENEL, a queixa é principalmente com relação à demora na poda de árvores e na substituição de postes de madeira nas ruas do município.

A abertura das CPIs foi solicitada pelo vereador Fabinho Reis (PSDB). Colocados em votação nessa terça-feira (15), durante a 42ª Sessão Ordinária da Câmara, os requerimentos foram aprovados pelos demais parlamentares, e as duas comissões para apurar o caso já foram formadas.

Para averiguar os problemas da Sabesp, Fabinho Reis contará com o auxílio do presidente da Casa, Guto (Pode) e dos vereadores Ronaldo Souza (PSDB), Flavinho Ampermag (Patriotas) e Beserra (PL).

A CPI sobre a ENEL, por conseguinte, ficará sob responsabilidade dos vereadores Fabinho Reis, Guto, Ronaldo Souza, Flavinho Ampermag e Zé Amiguinho (Pode).