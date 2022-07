CPM 22 se apresenta em Osasco nesse domingo

A banda CPM 22 será a atração principal do Orangeira Rock Fest, que acontecerá nesse domingo (10), a partir das 10h, em Osasco.

O festival contará ainda com outros destaques da cena rock nacional, como as bandas Plutão Já Foi Planeta, Dona Iracema e Deb and The Mentals, entre outras bandas.

A entrada para o evento será 1kg de alimento não perecível. Além da música, haverá espaço kids e gastronomia.

Com apoio da Secretaria de Cultura de Osasco, o evento fará parte da programação da Semana do Rock em Osasco.

O show será no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, que fica na Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18.