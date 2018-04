CPTM abre concurso público com salário inicial de R$ 3.313,68

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) abriu concurso público para contratação de 73 Operadores de Circulação (maquinista) a partir desta quarta-feira, dia 11. Para participar do concurso, os candidatos deverão ter no mínimo 18 anos, ter o Ensino Médio completo e possuir certificado do curso de Eletricidade Básica, com carga horária mínima de 40 horas, reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação).

O salário inicial da função é de R$ 3.313,68 para uma jornada de oito horas diárias. Dentre as funções do cargo estão a operação de trens e/ou locomotivas, comunicando-se com os usurários, CCO (Centro de Controle Operacional) e demais áreas, atuação para equipagem dos trens e/ou locomotivas, bem como agir conforme os procedimentos de operação vigentes.

O processo será dividido em três etapas. A primeira contempla Prova de Conhecimentos Teóricos e será realizada no dia 13/05/18 e será classificatória e eliminatória. A prova será composta por 50 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e 20 de Conhecimentos Específicos (eletricidade básica). Cada questão valerá dois pontos. A prova terá duração de três horas e o gabarito preliminar será divulgado no dia 14/05/18 no site da RBO (Serviços Públicos e Projetos Municipais).

Serão convocados para a etapa seguinte – Avaliação de Perfil Profissional – os candidatos classificados que obtiverem 50% de acertos na soma da pontuação geral e 50% de acertos em cada disciplina. Tanto esta etapa intermediária, como a última do certame – que é a Avaliação Médica – tem caráter eliminatório.

As inscrições podem ser realizadas pelo mesmo site até o dia 23/04/18. Após preencher o formulário de inscrição, a pessoa deverá imprimir o boleto e realizar o pagamento da taxa de R$15,70 em qualquer agência bancária.

Para acessar o edital completo clique aqui.